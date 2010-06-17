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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:54

lubarec
пост колеги треба розуміти як депо-спад триває...
цей колега має купу інсайдерів, так що такі діла
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:50

  Вкладчик1234 написав:
  Порт написав:Где у Абанки ползунок? С Приватом не перепутали?

Может и перепутал. Вроде видел где-то.
Сейчас видел только окошко для желаемого лимита

Н-да,сначала пишут, потом думают. Где-то.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 06:32

Re: А-Банк

...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:07

  abc111 написав:...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???


Давно уже так. Пополнение каждого месяца, не менее первоначальной сумми, умноженое на два.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:20

  abc111 написав:...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???

По вкладам открытым до сентября 2019 пополняться можно по прежнему на любую сумму (буквально вчера закидывал на двухгривневый столб пару тысяч). По вкладам открытым с сентября пополняться можно только на сумму, что была на первое число текущего месяца.

UPD А-а-а-а похоже "ломбард" таки вновь затянул свою "песню двухлетней давности" ;(. Попробовал пополнить свой столб открытый в августе - пишет "вы в этом месяце уже исчерпали лимит пополнения". От мудозвоны ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:07

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Попробовал пополнить свой столб открытый в августе - пишет "вы в этом месяце уже исчерпали лимит пополнения".

Обратился в поддержку с вопросом - WTF?. После 20 минут поиска ответа оператор чата написал: "Вопрос нестандартный и требует глубокого рассмотрения. Я сейчас уточню у ответственных специалистов, но для этого потребуется 10 минут"

UPD Ну и как обычно - мышь родила слона после 45 минутного ожидания в чате прилетело такое: "Для решения вашего вопроса нам нужно больше времени, я передал заявку в технический отдел, номер заявки 430***, регламент отработки от 1 до 3 рабочих дней, по решению с Вами обязательно свяжется сотрудник. Приносим извинения за неудобства, мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация больше не повторилась."

Up-UPD Сейчас решил проверить - все пополнилось. Так что видимо был временный глюк и сейчас опять вклады открытые до 1 сентября 2019 пополняюЦЦа без ограничений!
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 30 січ, 2020 09:42, всього редагувалось 2 разів.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:31

  abc111 написав:...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???

Два дня назад на полугодовой двухгривневый закинул 92к. Сегодня он закончился.
Сэп А-банк отправляет день в день?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:40

  andreyiskra написав:
  abc111 написав:...пополняшки ФСЕ ???? Столбики больше по безлимиту не пополняются??? Или только у меня ???

Два дня назад на полугодовой двухгривневый закинул 92к. Сегодня он закончился.
Это чтобы получить +1%? Так 2 дня назад и ставки были повыше и +0,5% за безнал можно было получить и день на перевложение не терять. Хотя конечно задним числом все умные :)


  andreyiskra написав:Сэп А-банк отправляет день в день?

Да
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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