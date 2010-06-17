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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1524152515261527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:05

Re: А-Банк

  greenozon написав:скидають ставки що дурнуваті

Виконують указівки дідЯші і Катерини.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:05

  Flamingo написав: Так 2 дня назад и ставки были повыше и +0,5% за безнал можно было получить

акция с Трансфер бонусом закончилась ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:44

  J написав:
  Flamingo написав: Так 2 дня назад и ставки были повыше и +0,5% за безнал можно было получить

акция с Трансфер бонусом закончилась ?

аХція безтрокова...про аХція капут мають повідомити...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:20

  J написав:
  Flamingo написав: Так 2 дня назад и ставки были повыше и +0,5% за безнал можно было получить

акция с Трансфер бонусом закончилась ?

Нет не закончилась. Смысл фразы был в другом - что можно не ждать было 2 дня чтобы получить +1% от автопродления, а не теряя потом еще 1 день переразместится сразу и получить тот же 1% (ставки выше были на 0,5%+0,5% за трансфер бонус - который пока на постоянной основе работает).
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:05

  Flamingo написав:+0,5% за трансфер бонус - который пока на постоянной основе работает).

трансфербонус - одноразовый по зачислению?
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:13

  arkavs написав:
  Flamingo написав:+0,5% за трансфер бонус - который пока на постоянной основе работает).

трансфербонус - одноразовый по зачислению?


Так.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:35

А-Банк подключился к сервису check.gov.ua.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42

  jay2004 написав:
  arkavs написав:
  Flamingo написав:+0,5% за трансфер бонус - который пока на постоянной основе работает).

трансфербонус - одноразовый по зачислению?


Так.

Цікаво питання формулюється.
Бонус по депо від 10000 грн що зайшли безналом до Братків.
Таких депо може бути багато.
По кожному капне від біля 62 грн бонуса.
Назбирається більше 100 - можна виводити на карту...при виводі 19,5% утримається податку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02

  jay2004 написав:
  arkavs написав:
  Flamingo написав:+0,5% за трансфер бонус - который пока на постоянной основе работает).

трансфербонус - одноразовый по зачислению?


Так.

Не одноразовый.За каждый новый депозит более 10000 грн. начислят 0,5% чистыми на кешбек счет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:12

Re: А-Банк

  lubarec написав:более 10000 грн. начислят 0,5%

Не "более", а "от 10000..."
... делайте хоть что-нибудь!
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