Виконують указівки дідЯші і Катерини.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:05
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:05
акция с Трансфер бонусом закончилась ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:44
аХція безтрокова...про аХція капут мають повідомити...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:20
Нет не закончилась. Смысл фразы был в другом - что можно не ждать было 2 дня чтобы получить +1% от автопродления, а не теряя потом еще 1 день переразместится сразу и получить тот же 1% (ставки выше были на 0,5%+0,5% за трансфер бонус - который пока на постоянной основе работает).
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:05
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:13
Так.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42
Цікаво питання формулюється.
Бонус по депо від 10000 грн що зайшли безналом до Братків.
Таких депо може бути багато.
По кожному капне від біля 62 грн бонуса.
Назбирається більше 100 - можна виводити на карту...при виводі 19,5% утримається податку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02
Не одноразовый.За каждый новый депозит более 10000 грн. начислят 0,5% чистыми на кешбек счет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:12
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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