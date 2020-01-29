А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:10
А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:33
В мобильном приложении раздел Налаштування карти - Реквізити карти.
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