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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:10

А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:33

  lubopytnaya написав:А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?


В мобильном приложении раздел Налаштування карти - Реквізити карти.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:59

а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Prestol
 
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