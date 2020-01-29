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А-Банк
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:10
А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:33
lubopytnaya написав:
А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?
В мобильном приложении раздел Налаштування карти - Реквізити карти.
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jay2004
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:59
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
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Prestol
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Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18
Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Так, можливо змінити на вхід по ПІН-коду Вашої карти.
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jay2004
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Додано: Чет 30 січ, 2020 19:33
Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
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Vorlon
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:44
Vorlon написав: Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит
.
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jay2004
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:24
jay2004 написав:
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит
.
хочу зайти с другого акка на планшете - пишет авторизацию видхилено
а с компа заходит
- это что значит?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:33
Vorlon написав: Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
я входжу по відбитку, але кожного разу йде запрос смс-підтвердження.
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Prestol
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:37
J написав: jay2004 написав:
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит
.
хочу зайти с другого акка на планшете - пишет авторизацию видхилено
а с компа заходит
- это что значит?
У меня, на смартфоне стоит 3 акка (вход - по Пин-коду карт). Очень удобно!
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jay2004
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:53
jay2004 написав: Vorlon написав: Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит
.
в мене один телефон, один ак. але зовсім немає ніяких налаштувань щодо входу. зчитує відбиток (або пін-код можна ввести) і потім, окрім цього, обов'язково треба ввести смс-пароль. кожен вхід - смс-пароль. задовбує.
і ще питання. в інтернет-банкінгу на сайті теж нема ніяуих налаштувань! навіть мову не можна змінити!
якийсь треш!
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Prestol
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Чет 30 січ, 2020 21:27
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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