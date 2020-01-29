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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1525152615271528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:10

А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:33

  lubopytnaya написав:А можно как-то напрямую пополнить Зе-карту СЕПом из Альфы?
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
Или они до сих пор на котловых счетах сидят?


В мобильном приложении раздел Налаштування карти - Реквізити карти.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:59

а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18

  Prestol написав:а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?


Так, можливо змінити на вхід по ПІН-коду Вашої карти.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:33

  Prestol написав:а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?

Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:44

  Vorlon написав:
  Prestol написав:а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?

Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.


Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит :) .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:24

  jay2004 написав:
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит :) .

хочу зайти с другого акка на планшете - пишет авторизацию видхилено
а с компа заходит
- это что значит?
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до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:33

  Vorlon написав:
  Prestol написав:а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?

Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.

я входжу по відбитку, але кожного разу йде запрос смс-підтвердження. :evil:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:37

  J написав:
  jay2004 написав:
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит :) .

хочу зайти с другого акка на планшете - пишет авторизацию видхилено
а с компа заходит
- это что значит?


У меня, на смартфоне стоит 3 акка (вход - по Пин-коду карт). Очень удобно!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:53

  jay2004 написав:
  Vorlon написав:
  Prestol написав:а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?

Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.


Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит :) .


в мене один телефон, один ак. але зовсім немає ніяких налаштувань щодо входу. зчитує відбиток (або пін-код можна ввести) і потім, окрім цього, обов'язково треба ввести смс-пароль. кожен вхід - смс-пароль. задовбує. :evil:
і ще питання. в інтернет-банкінгу на сайті теж нема ніяуих налаштувань! навіть мову не можна змінити! :evil:
якийсь треш! :cry:
Prestol
 
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