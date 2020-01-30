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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53
jay2004 написав: Vorlon написав: Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит
.
Если сяоми - то катит
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:55
Prestol написав:
! навіть мову не можна змінити!
пишіть скарги, а як із ними можна по іншому?
фіксуйте заявки в чаті і вперед.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56
lubopytnaya написав:
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
намалював кроки як знайти ІБАН своїх карток (повні реквізити) через АБ ІБhttp://prntscr.com/qv9tlg
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Додано: Чет 30 січ, 2020 23:06
lubopytnaya написав:
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
см. viewtopic.php?p=4848830#p4848830
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 30 січ, 2020 23:26
clientage
п. Любопитная в телефонах барабани не крутить
це прерогатива молодняка
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:52
Всем спасибо!
Жадность и Отвага!
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