А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53
jay2004 написав: Vorlon написав: Prestol написав:
а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?
Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.
Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит
.
Если сяоми - то катит
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 50 грн. - по промокоду Бонус к депозиту - TKE87JR https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Повідомлень: 3927
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 827 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:55
Prestol написав:
! навіть мову не можна змінити!
пишіть скарги, а як із ними можна по іншому?
фіксуйте заявки в чаті і вперед.
greenozon
Повідомлень: 7379
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 462 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56
lubopytnaya написав:
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
намалював кроки як знайти ІБАН своїх карток (повні реквізити) через АБ ІБ
http://prntscr.com/qv9tlg
greenozon
Повідомлень: 7379
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 462 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:06
lubopytnaya написав:
И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?
см.
viewtopic.php?p=4848830#p4848830
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30284
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2414 раз.
Подякували: 3521 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:26
clientage
п. Любопитная в телефонах барабани не крутить
це прерогатива молодняка
greenozon
Повідомлень: 7379
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 462 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:52
Всем спасибо!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 4024
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 508 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:13
У меня был шаблон в Алле доибанизационный на Зекарту.
Алла автоматом переделала так: котловой Ибан, Едрпоу сурков, получатель -Абанк, в назначении - фио,ИНН и номер карты.
guntherhouse777
Повідомлень: 4293
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 291 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:17
Guntherhouse777, робочий? Забігають грошенята по ньому?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32014
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:24
Квесторе_поверніться написав: Guntherhouse777
, робочий? Забігають грошенята по ньому?
В этом месяце уперся во входные лимиты по п2п на карты аллы.
Сегодня надо гасить задолженность по Зеленой, хотел проверить-ан нет.
По переделанному по такому же принципу шаблону на шарик все улетает успешно.
guntherhouse777
Повідомлень: 4293
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 291 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:27
guntherhouse777 написав:
У меня был шаблон в Алле доибанизационный на Зекарту.
Алла автоматом переделала так: котловой Ибан, Едрпоу сурков, получатель -Абанк, в назначении - фио,ИНН и номер карты.
Уже можно на прямой ИБАН переводить
Но Алка тоже правильно переделала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30284
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2414 раз.
Подякували: 3521 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
37866
4624228
П'ят 31 січ, 2020 08:39 Water
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6359
1432963
81228
9585997
П'ят 31 січ, 2020 08:19 kreuz