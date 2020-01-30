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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1526152715281529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53

  jay2004 написав:
  Vorlon написав:
  Prestol написав:а чи можна вимкнути смс-підтвердження входу до мобільного додатку?

Отпечаток пальца навсегда решает вопрос.


Если больше 1 акка на телефон - то отпечаток не катит :) .

Если сяоми - то катит ;)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:55

Re: А-Банк

  Prestol написав:! навіть мову не можна змінити!


пишіть скарги, а як із ними можна по іншому?
фіксуйте заявки в чаті і вперед.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?


намалював кроки як знайти ІБАН своїх карток (повні реквізити) через АБ ІБ

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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:06

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?

см. viewtopic.php?p=4848830#p4848830
:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:26

clientage

п. Любопитная в телефонах барабани не крутить
це прерогатива молодняка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 06:52

Всем спасибо! :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:13

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?

см. viewtopic.php?p=4848830#p4848830
:P

У меня был шаблон в Алле доибанизационный на Зекарту.
Алла автоматом переделала так: котловой Ибан, Едрпоу сурков, получатель -Абанк, в назначении - фио,ИНН и номер карты.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:17

Guntherhouse777, робочий? Забігають грошенята по ньому?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:24

  Квесторе_поверніться написав:Guntherhouse777, робочий? Забігають грошенята по ньому?

В этом месяце уперся во входные лимиты по п2п на карты аллы.
Сегодня надо гасить задолженность по Зеленой, хотел проверить-ан нет.
По переделанному по такому же принципу шаблону на шарик все улетает успешно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:27

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:И вообще, где в А-банке найти ИБАН карты?

см. viewtopic.php?p=4848830#p4848830
:P

У меня был шаблон в Алле доибанизационный на Зекарту.
Алла автоматом переделала так: котловой Ибан, Едрпоу сурков, получатель -Абанк, в назначении - фио,ИНН и номер карты.

Уже можно на прямой ИБАН переводить
Но Алка тоже правильно переделала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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