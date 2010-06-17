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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:43
clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?
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V2
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:58
V2 написав:clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?
нет. Если кредитка в минусе - то либо с потерями на КДВ, либо вывести в + кредитку и с нее или в отделение топать.
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