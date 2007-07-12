clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:58
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:24
Re: А-Банк
Закинул р2р с моно сумму погашения кред лимита за прошлый месяц, а все равно приходит сообщение о том что нужно внести минимальный платеж.
Ето тут норма?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
Re: А-Банк
escobar, когда закинули?
Если сегодня, то да норма — обновление рассчёта раз в сутки.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
Так, обновиться ближче до вечора або вже завтра (в мене аналогічно).
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55
[dup]
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 31 січ, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:57
greenozon
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