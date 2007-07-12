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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1527152815291530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:43

clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:58

  V2 написав:clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?


нет. Если кредитка в минусе - то либо с потерями на КДВ, либо вывести в + кредитку и с нее или в отделение топать.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:24

Re: А-Банк

Закинул р2р с моно сумму погашения кред лимита за прошлый месяц, а все равно приходит сообщение о том что нужно внести минимальный платеж.

Ето тут норма? :shock:
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51

Re: А-Банк

escobar, когда закинули?

Если сегодня, то да норма — обновление рассчёта раз в сутки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51

  escobar написав:Закинул р2р с моно сумму погашения кред лимита за прошлый месяц, а все равно приходит сообщение о том что нужно внести минимальный платеж.

Ето тут норма? :shock:


Так, обновиться ближче до вечора або вже завтра (в мене аналогічно).
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55

[dup]
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 31 січ, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:57

greenozon
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Vorlon
 
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  #<1 ... 1527152815291530
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