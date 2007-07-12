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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:43
clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?
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V2
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:58
V2 написав:clientage
А депо напряму СЕПом тут можна поповнювати?
нет. Если кредитка в минусе - то либо с потерями на КДВ, либо вывести в + кредитку и с нее или в отделение топать.
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Sergion
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:24
Закинул р2р с моно сумму погашения кред лимита за прошлый месяц, а все равно приходит сообщение о том что нужно внести минимальный платеж.
Ето тут норма?
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escobar
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
escobar, когда закинули?
Если сегодня, то да норма — обновление рассчёта раз в сутки.
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MASolomko
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
escobar написав:
Закинул р2р с моно сумму погашения кред лимита за прошлый месяц, а все равно приходит сообщение о том что нужно внести минимальный платеж.
Ето тут норма?
Так, обновиться ближче до вечора або вже завтра (в мене аналогічно).
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jay2004
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55
[dup]
Востаннє редагувалось greenozon
в П'ят 31 січ, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:57
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Vorlon
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Додано: Суб 01 лют, 2020 00:29
По скользкому пути Монобанка.
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ukrprom2014
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Додано: Суб 01 лют, 2020 00:46
ukrprom2014 написав:
По скользкому пути Монобанка.
Категории на февраль:
Наверное я накосячил
Skiw
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