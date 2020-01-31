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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:20
После обновления Абанк24 от 30.01.2020 что-то само приложение тупить стало безбожно - после ввода пароля белый экран и 2-3 минуты ждать нужно, пока что-то покажет, а то и падает. Это только у меня так?
Skiw
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:25
Flamingo написав: Skiw написав:
Наверное я накосячил
Я тоже
. Причем что чудно - я в прошлом месяце одной суммой накосил и вывел в ломбарде - по своей "зеленке" 402,50 (то есть ровно 500 грн. грязными)
точно такая-же ситуация - 01.01.2020 вывел 402.50 грн. из 500 грязных, которые получил от одной суммы развлечений
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:28
Skiw написав: Flamingo написав: Skiw написав:
Наверное я накосячил
Я тоже
. Причем что чудно - я в прошлом месяце одной суммой накосил и вывел в ломбарде - по своей "зеленке" 402,50 (то есть ровно 500 грн. грязными)
точно такая-же ситуация - 01.01.2020 вывел 402.50 грн. из 500 грязных, которые получил от одной суммы развлечений
Хватить розважатись.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:46
Тут кешбек не сгорает? Можно выводить когда хочешь?
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Ferlakur
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:47
Skiw написав:
после ввода пароля белый экран и 2-3 минуты ждать нужно...
Аналогично. Приложение хочет сначала определить точное местоположение устройства и только после этого пускает дальше.
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MASolomko
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:11
Ferlakur написав:
Тут кешбек не сгорает? Можно выводить когда хочешь?
у меня не сгорает уже несколько месяцев
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