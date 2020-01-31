RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1528152915301531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:20

После обновления Абанк24 от 30.01.2020 что-то само приложение тупить стало безбожно - после ввода пароля белый экран и 2-3 минуты ждать нужно, пока что-то покажет, а то и падает. Это только у меня так?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 791
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:25

  Flamingo написав:
  Skiw написав:Наверное я накосячил :)

Я тоже ;). Причем что чудно - я в прошлом месяце одной суммой накосил и вывел в ломбарде - по своей "зеленке" 402,50 (то есть ровно 500 грн. грязными)

точно такая-же ситуация - 01.01.2020 вывел 402.50 грн. из 500 грязных, которые получил от одной суммы развлечений :)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 791
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:28

  Skiw написав:
  Flamingo написав:
  Skiw написав:Наверное я накосячил :)

Я тоже ;). Причем что чудно - я в прошлом месяце одной суммой накосил и вывел в ломбарде - по своей "зеленке" 402,50 (то есть ровно 500 грн. грязными)

точно такая-же ситуация - 01.01.2020 вывел 402.50 грн. из 500 грязных, которые получил от одной суммы развлечений :)

Хватить розважатись. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32028
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:46

Re: А-Банк

Тут кешбек не сгорает? Можно выводить когда хочешь?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 14.10.08
Подякував: 198 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:47

Re: А-Банк

  Skiw написав:после ввода пароля белый экран и 2-3 минуты ждать нужно...
Аналогично. Приложение хочет сначала определить точное местоположение устройства и только после этого пускает дальше.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 08.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:11

  Ferlakur написав:Тут кешбек не сгорает? Можно выводить когда хочешь?

у меня не сгорает уже несколько месяцев
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1528152915301531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, Ой+, Siozya і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3791, 3792, 3793
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37924 4630238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 10:34
emeta
Альфа-Банк 1 ... 8124, 8125, 8126
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81259 9590535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 10:27
Flamingo
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 250, 251, 252
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2511 472067
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 02:30
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.