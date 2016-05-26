Я тоже . Причем что чудно - я в прошлом месяце одной суммой накосил и вывел в ломбарде - по своей "зеленке" 402,50 (то есть ровно 500 грн. грязными), а по жонкиной чуток просчитался и получилось на 2 копейки меньше (402,48 чистыми) - и в итоге меня "ломбард" записал в "жОсткие" свинорылы установив 1% на все, а жене дал все те же категории с обычными %-ми за "свои". Так что цена вопроса тут чтобы не стать "свином" всего-то 2 коп.
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50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
После обновления Абанк24 от 30.01.2020 что-то само приложение тупить стало безбожно - после ввода пароля белый экран и 2-3 минуты ждать нужно, пока что-то покажет, а то и падает. Это только у меня так?
Я тоже . Причем что чудно - я в прошлом месяце одной суммой накосил и вывел в ломбарде - по своей "зеленке" 402,50 (то есть ровно 500 грн. грязными)
точно такая-же ситуация - 01.01.2020 вывел 402.50 грн. из 500 грязных, которые получил от одной суммы развлечений
Хватить розважатись.
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Skiw написав:После обновления Абанк24 от 30.01.2020 что-то само приложение тупить стало безбожно - после ввода пароля белый экран и 2-3 минуты ждать нужно, пока что-то покажет, а то и падает. Это только у меня так?
Пришла обнова только сегодня, новогодняя тема пропала, в разделе депозиты появилась фича прогноз.выплата,сначала тоже белый экран, почистил кеш проги, прошел по новому вход и все наладилось, тело Xiaomi 5plus.
melkh написав:Пришла обнова только сегодня, новогодняя тема пропала, в разделе депозиты появилась фича прогноз.выплата,сначала тоже белый экран, почистил кеш проги, прошел по новому вход и все наладилось, тело Xiaomi 5plus.
На бете раньше такое обновление пришло. Выписка, кстати, не учитывает пополнения, поэтому польза от нее весьма относительная. Так я оформил депозит еще в октябре, с тех пор пополнял уже раза 3, но прогнозная выписка так и идет по начальной сумме. Еще какое-то время назад появилась выписка по кешбэку.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка