До этого была до 31.08.19.
Кстати не понимаю вопрошавшего. Почему не вывести то что уже накоплено? Смысл держать? или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07
Re: А-Банк
До этого была до 31.08.19.
Кстати не понимаю вопрошавшего. Почему не вывести то что уже накоплено? Смысл держать? или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:10
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:16
Re: А-Банк
Или были небольшие траты, по которым не набежало 100 грн. Так у меня с декабря осталось 18 с копейками, а за январь пришла только пара гривен. За февраль опять никаких больших кешбэков не жду, так что, видимо, эта мелочь опять перейдет на следующий месяц.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:21
Ну я в таких случаях (чтобы не парится учетом мелких сумм в домашнем гроссбухе) добиваю "до 100" через бегемотов терминал и вывожу все в 0.
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:35
Re: А-Банк
Разве тут дают кэшбэк за пополнение через терминал Привата?
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:35
Re: А-Банк
А-Банк тоже дает кешбэк за пополнение через терминал?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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