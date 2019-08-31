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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1529153015311532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Програма анонсована до 31.08.20.
До этого была до 31.08.19.

Кстати не понимаю вопрошавшего. Почему не вывести то что уже накоплено? Смысл держать? или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:10

  Flamingo написав:или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?

В правильно поставленном вопросе уже содержится ответ :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:16

Re: А-Банк

  Flamingo написав:или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?

Или были небольшие траты, по которым не набежало 100 грн. Так у меня с декабря осталось 18 с копейками, а за январь пришла только пара гривен. За февраль опять никаких больших кешбэков не жду, так что, видимо, эта мелочь опять перейдет на следующий месяц.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:21

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?

Или были небольшие траты, по которым не набежало 100 грн. Так у меня с декабря осталось 18 с копейками, а за январь пришла только пара гривен. За февраль опять никаких больших кешбэков не жду, так что, видимо, эта мелочь опять перейдет на следующий месяц.

Ну я в таких случаях (чтобы не парится учетом мелких сумм в домашнем гроссбухе) добиваю "до 100" через бегемотов терминал и вывожу все в 0.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:35

Re: А-Банк

Разве тут дают кэшбэк за пополнение через терминал Привата?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:35

Re: А-Банк

  Flamingo написав:добиваю "до 100" через бегемотов терминал

А-Банк тоже дает кешбэк за пополнение через терминал?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:09

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:добиваю "до 100" через бегемотов терминал

А-Банк тоже дает кешбэк за пополнение через терминал?

Сорри - протупил - про моню думал - сюда писал. Тут я в октябре-декабре выводил мелкие суммы через "зимний запас". С января это стало конечно не интересно.
Еще раз прошу прощения за свою ошшибку
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05

Проценты на остаток как-то странно начислили. Смотрю за декабрь по выписке начислили 01.01 в 00:01, а в 00:02 сняли налог. Сейчас же за январь в выписке только налог, хотя в сумме проценты уже есть. Видимо, выписка с начисление позже обновится.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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