До этого была до 31.08.19.
Кстати не понимаю вопрошавшего. Почему не вывести то что уже накоплено? Смысл держать? или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07
Re: А-Банк
До этого была до 31.08.19.
Кстати не понимаю вопрошавшего. Почему не вывести то что уже накоплено? Смысл держать? или предстоят небольшие траты в предложенных категориях по которым наскрести 100 грн. будет проблематично?
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:10
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:16
Re: А-Банк
Или были небольшие траты, по которым не набежало 100 грн. Так у меня с декабря осталось 18 с копейками, а за январь пришла только пара гривен. За февраль опять никаких больших кешбэков не жду, так что, видимо, эта мелочь опять перейдет на следующий месяц.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:21
Ну я в таких случаях (чтобы не парится учетом мелких сумм в домашнем гроссбухе) добиваю "до 100" через бегемотов терминал и вывожу все в 0.
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:35
Re: А-Банк
Разве тут дают кэшбэк за пополнение через терминал Привата?
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:35
Re: А-Банк
А-Банк тоже дает кешбэк за пополнение через терминал?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:09
Сорри - протупил - про моню думал - сюда писал. Тут я в октябре-декабре выводил мелкие суммы через "зимний запас". С января это стало конечно не интересно.
Еще раз прошу прощения за свою ошшибку
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05
Проценты на остаток как-то странно начислили. Смотрю за декабрь по выписке начислили 01.01 в 00:01, а в 00:02 сняли налог. Сейчас же за январь в выписке только налог, хотя в сумме проценты уже есть. Видимо, выписка с начисление позже обновится.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:19
Ferlakur $ ingtrans
Підтримайте кінопрокат - захід сім'єю і достатній кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:43
Ой+
Последний раз был в кино не меньше 10 лет назад и нет желания ходить в кино даже за 20% кешбэка
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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