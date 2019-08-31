Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05

Проценты на остаток как-то странно начислили. Смотрю за декабрь по выписке начислили 01.01 в 00:01, а в 00:02 сняли налог. Сейчас же за январь в выписке только налог, хотя в сумме проценты уже есть. Видимо, выписка с начисление позже обновится.