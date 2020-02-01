ingtrans
М-да, странно... А я люблю!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:59
Vorlon
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (С)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:00
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:17
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:32
Вже підтримували: ходили на "Пекельну хоругву" і "Мої думки тихі". А так то волію скачувати "бесплатно в хорошем качестве без регистрации и смс". Хіба шо шось епічне, але такого найближчим часом не передбачається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:22
Ferlakur А ще сходіть на Дулітл, ходив після Хурагви, дуже прикольний.
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07
Re: А-Банк
Раз вечір кіно, ось що кажуть прокатчики:
Уїк-енд №4 (23-26 січня 2020 року) на українському кінопрокатної ринку ознаменувався виходом чергового вітчизняного фільму ( «Екс» режисера Сергія Лисенка), який - на жаль! - успішним не назвеш навіть в порівнянні зі зборами інших українських фільмів.
Перше місце в українському бокс-офісі цілком очікувано зайняла стрічка «Погані хлопці назавжди» з Уіллом Смітом і Мартіном Лоуренсом в головних ролях. На 395 стартових екранах ця стрічка зібрала майже 26 мільйонів гривень, які були заплачені 235 тисячами вітчизняних глядачів.
На друге місце лише на третьому тижні прокату змістився «Дулітл» з Робертом Дауні-мол. За цей час він встиг зібрати понад 58 мільйонів гривень.
Третє місце - за ще одним дебютантом уїк-енду: продовження пригод знаменитого баранчика Шона «Фрамагеддон» зібрала 2 мільйони 395 тисяч гривень на 229-ти стартових екранах.
А тепер настав час поговорити про феноменальні показниках української комедії Антоніо Лукича «Мої думки тихі». Феноменальність їх полягає не в кількості зібраних гривень (хоча і воно досить солідне - майже 5 мільйонів гривень за 11 днів прокату), а в тому, що фільм режисера-дебютанта на другому тижні прокату зібрав не менш, а більше коштів, ніж на старті. Це говорить про те, що режисер зумів потрапити в якісь чутливі місця українського глядача. Прокат комедії «Мої думки тихі» - чи не перший приклад в історії сучасного українського кіно так званого «сарафанного радіо»: глядачі, які побачили фільм в перший уїк-енд, створили потужну хвилю позитивних відгуків, які в другий вік-енд привели в зали ще більше глядачів.
Поліпшила своє становище в українському бокс-офісі ще одна стрічка українського виробництва - «Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке». Вона з 12 місця тиждень тому піднялася на 10-е. Валові її збори становлять понад 9 мільйонів гривень.
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:22
|