Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07

Раз вечір кіно, ось що кажуть прокатчики:Уїк-енд №4 (23-26 січня 2020 року) на українському кінопрокатної ринку ознаменувався виходом чергового вітчизняного фільму ( «Екс» режисера Сергія Лисенка), який - на жаль! - успішним не назвеш навіть в порівнянні зі зборами інших українських фільмів.Перше місце в українському бокс-офісі цілком очікувано зайняла стрічказ Уіллом Смітом і Мартіном Лоуренсом в головних ролях. На 395 стартових екранах ця стрічка зібрала майже 26 мільйонів гривень, які були заплачені 235 тисячами вітчизняних глядачів.На друге місце лише на третьому тижні прокату змістився» з Робертом Дауні-мол. За цей час він встиг зібрати понад 58 мільйонів гривень.Третє місце - за ще одним дебютантом уїк-енду: продовження пригод знаменитого баранчика Шоназібрала 2 мільйони 395 тисяч гривень на 229-ти стартових екранах.А тепер настав час поговорити про феноменальні показниках української комедії Антоніо Лукича. Феноменальність їх полягає не в кількості зібраних гривень (хоча і воно досить солідне - майже 5 мільйонів гривень за 11 днів прокату), а в тому, що фільм режисера-дебютанта на другому тижні прокату зібрав не менш, а більше коштів, ніж на старті. Це говорить про те, що режисер зумів потрапити в якісь чутливі місця українського глядача. Прокат комедії «Мої думки тихі» - чи не перший приклад в історії сучасного українського кіно так званого «сарафанного радіо»: глядачі, які побачили фільм в перший уїк-енд, створили потужну хвилю позитивних відгуків, які в другий вік-енд привели в зали ще більше глядачів.Поліпшила своє становище в українському бокс-офісі ще одна стрічка українського виробництва - «». Вона з 12 місця тиждень тому піднялася на 10-е. Валові її збори становлять понад 9 мільйонів гривень.