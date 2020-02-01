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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1530153115321533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:56

ingtrans
М-да, странно... А я люблю! :roll:
Vorlon
 
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Vorlon
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (С)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:00

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Из всех искусств для нас важнейшим является ютуб

:)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  ingtrans написав:Ой+
Последний раз был в кино не меньше 10 лет назад и нет желания ходить в кино даже за 20% кешбэка :)

Зображення
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:32

  Ой+ написав:Ferlakur $ ingtrans
Підтримайте кінопрокат - захід сім'єю і достатній кешбек.

Вже підтримували: ходили на "Пекельну хоругву" і "Мої думки тихі". А так то волію скачувати "бесплатно в хорошем качестве без регистрации и смс". Хіба шо шось епічне, але такого найближчим часом не передбачається.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:22

Ferlakur А ще сходіть на Дулітл, ходив після Хурагви, дуже прикольний.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07

Re: А-Банк

Раз вечір кіно, ось що кажуть прокатчики:

Уїк-енд №4 (23-26 січня 2020 року) на українському кінопрокатної ринку ознаменувався виходом чергового вітчизняного фільму ( «Екс» режисера Сергія Лисенка), який - на жаль! - успішним не назвеш навіть в порівнянні зі зборами інших українських фільмів.
Перше місце в українському бокс-офісі цілком очікувано зайняла стрічка «Погані хлопці назавжди» з Уіллом Смітом і Мартіном Лоуренсом в головних ролях. На 395 стартових екранах ця стрічка зібрала майже 26 мільйонів гривень, які були заплачені 235 тисячами вітчизняних глядачів.
На друге місце лише на третьому тижні прокату змістився «Дулітл» з Робертом Дауні-мол. За цей час він встиг зібрати понад 58 мільйонів гривень.
Третє місце - за ще одним дебютантом уїк-енду: продовження пригод знаменитого баранчика Шона «Фрамагеддон» зібрала 2 мільйони 395 тисяч гривень на 229-ти стартових екранах.
А тепер настав час поговорити про феноменальні показниках української комедії Антоніо Лукича «Мої думки тихі». Феноменальність їх полягає не в кількості зібраних гривень (хоча і воно досить солідне - майже 5 мільйонів гривень за 11 днів прокату), а в тому, що фільм режисера-дебютанта на другому тижні прокату зібрав не менш, а більше коштів, ніж на старті. Це говорить про те, що режисер зумів потрапити в якісь чутливі місця українського глядача. Прокат комедії «Мої думки тихі» - чи не перший приклад в історії сучасного українського кіно так званого «сарафанного радіо»: глядачі, які побачили фільм в перший уїк-енд, створили потужну хвилю позитивних відгуків, які в другий вік-енд привели в зали ще більше глядачів.
Поліпшила своє становище в українському бокс-офісі ще одна стрічка українського виробництва - «Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке». Вона з 12 місця тиждень тому піднялася на 10-е. Валові її збори становлять понад 9 мільйонів гривень.
https://kino-teatr.ua/uk/main/box_artic ... /463.phtml
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:22

  ingtrans написав:Vorlon
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (С)

Пишут что так: «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:10

Re: А-Банк

Воскресенье 16:00, "прекрасное" время для холодных звонков с предложением кеш-кредитов от А-банка :evil:
Звонила девушка (не робот) с 0678498972, 067 8498972, 067 849 8972
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:11

  Sinica написав:Воскресенье 16:00, "прекрасное" время для холодных звонков с предложением кеш-кредитов от А-банка :evil:
Звонила девушка (не робот) с 0678498972, 067 8498972, 067 849 8972

А зачем три раза один и тот же номер указывать в сообщении?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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