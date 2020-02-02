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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:39
velvet написав:
А зачем три раза один и тот же номер указывать в сообщении?
Нар1д потом гуглит и понимает, что єто обзвон, самоініціативний.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Нед 02 лют, 2020 15:05
anis
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