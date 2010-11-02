Нар1д потом гуглит и понимает, что єто обзвон, самоініціативний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:39
Re: А-Банк
Нар1д потом гуглит и понимает, что єто обзвон, самоініціативний.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:04
velvet
для гугля!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:46
Re: А-Банк
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:15
Ніколи не був їх клієнтом, хочу відкрити депозит онлайн з поповненням. Як краще діяти?
Яка сума кешбеку при безготівковому перерахуванні на деп.рах. А-Банку?
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:19
Re: А-Банк
(выделение моё)
Оформите "Зеленую", а потом действуйте по этому указанию.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:06
Хочете алгоритм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:26
1. Звертаєтесь в відділення і берете Зелену карту і карту для виплат в грн.
2. Реєструєтесь в ІБ Братків та в мобдодатку Братків.
3. Кидаєте на Зелену грошенята Монею, Ахметбаєм чи Фарсом краще по П2П.
4. В ІБ братків відкриваєте депо з Зеленої від 10000.
5. Кишмиш 0,62% грязними впаде на бонусний рахунок, який в мобдодатку від 100 балів можна вивести на Зелену.
6. З зеленої поповнююєм депо щоб отоварити кишмиш як приклад.
Якщо є запитання, задавайте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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