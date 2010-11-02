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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:39

Re: А-Банк

  velvet написав:А зачем три раза один и тот же номер указывать в сообщении?


Нар1д потом гуглит и понимает, что єто обзвон, самоініціативний.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:04

velvet

для гугля!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:46

Re: А-Банк

  Sinica написав:Воскресенье 16:00, "прекрасное" время для холодных звонков с предложением кеш-кредитов от А-банка...
Мне звонили в пятницу после обеда. Звонок был с Днепра через шлюз банка.

Скорее план выполняют.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:15

Ніколи не був їх клієнтом, хочу відкрити депозит онлайн з поповненням. Як краще діяти? :?:
Яка сума кешбеку при безготівковому перерахуванні на деп.рах. А-Банку?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:19

Re: А-Банк

  Rainbow написав:Яка сума кешбеку при безготівковому перерахуванні на деп.рах. А-Банку?

Якщо Ви відкриєте вклад Online від 10 тис. грн з картки А-Банку, яку поповните або перерахуєте кошти на неї з картки/рахунку іншого банку - ми повернемо Вам комісію у вигляді кешбек (надається для власників картки “Зелена” та “Універсальна Gold” з PayPass).

(выделение моё)

Оформите "Зеленую", а потом действуйте по этому указанию.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:06

  Rainbow написав:Ніколи не був їх клієнтом, хочу відкрити депозит онлайн з поповненням. Як краще діяти? :?:
Яка сума кешбеку при безготівковому перерахуванні на деп.рах. А-Банку?

Хочете алгоритм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:17

Квесторе_поверніться
Бажано :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:18

ingtrans
Дякую, мабуть, піду оформлю "Зелену".
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:26

  Rainbow написав:Квесторе_поверніться
Бажано :D

1. Звертаєтесь в відділення і берете Зелену карту і карту для виплат в грн.
2. Реєструєтесь в ІБ Братків та в мобдодатку Братків.
3. Кидаєте на Зелену грошенята Монею, Ахметбаєм чи Фарсом краще по П2П.
4. В ІБ братків відкриваєте депо з Зеленої від 10000.
5. Кишмиш 0,62% грязними впаде на бонусний рахунок, який в мобдодатку від 100 балів можна вивести на Зелену.
6. З зеленої поповнююєм депо щоб отоварити кишмиш як приклад.
Якщо є запитання, задавайте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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