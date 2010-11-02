Если будете снимать наличные (проценты или тело депозита). Если не будете, то хватит и Зеленой. СЭП без комиссии, если что.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:00
Re: А-Банк
Если будете снимать наличные (проценты или тело депозита). Если не будете, то хватит и Зеленой. СЭП без комиссии, если что.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:05
Для налу, банкомат чи каса Братків.
Суми біля Фонду рекомендую виносити через касу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:31
Чи буває у панства така проблема, що не пускаю до веб-версі А24, обґрунтовуючи тим, що обліковий запис заблоковано і потрібно звернутися у відділення? Не вперше натрапляю на це, але за кілька хвилин проходить. Це просто глюк А24 чи мене дійсно блокує після поповнення картки, але потім відпускає? Звучить фантастично, але схожим чином у мене відбувається взаємодія з касою у ТАСі і її фін. моном.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:36
В старі часи братки не пущали.
Треба було по картці ввести пін в банкоматі...і все ставало Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|