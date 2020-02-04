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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:00

Re: А-Банк

  Prestol написав:а це для чого?

Если будете снимать наличные (проценты или тело депозита). Если не будете, то хватит и Зеленой. СЭП без комиссии, если что.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:05

  Prestol написав:
  Квесторе_поверніться написав:і карту для виплат в грн.

а це для чого?

Для налу, банкомат чи каса Братків.
Суми біля Фонду рекомендую виносити через касу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:31

Чи буває у панства така проблема, що не пускаю до веб-версі А24, обґрунтовуючи тим, що обліковий запис заблоковано і потрібно звернутися у відділення? Не вперше натрапляю на це, але за кілька хвилин проходить. Це просто глюк А24 чи мене дійсно блокує після поповнення картки, але потім відпускає? Звучить фантастично, але схожим чином у мене відбувається взаємодія з касою у ТАСі і її фін. моном.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:36

  klug написав:Чи буває у панства така проблема, що не пускаю до веб-версі А24, обґрунтовуючи тим, що обліковий запис заблоковано і потрібно звернутися у відділення? Не вперше натрапляю на це, але за кілька хвилин проходить. Це просто глюк А24 чи мене дійсно блокує після поповнення картки, але потім відпускає? Звучить фантастично, але схожим чином у мене відбувається взаємодія з касою у ТАСі і її фін. моном.

В старі часи братки не пущали.
Треба було по картці ввести пін в банкоматі...і все ставало Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:23

Re: А-Банк

Колеги, нагадайте: поповнення карти уні А-банку через тумбу Привата без наявності уні А-карти - без комісії ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:50

Re: А-Банк

  maxprofit написав:Привата без наявності уні А-карти - без комісії ?


з комісом

для "без" треба мати карту АБ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:10

Re: А-Банк

  maxprofit написав:поповнення карти уні А-банку

СЕП з СоСо норм заходить чи П2П з Ахметбая.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 07:34

Re: А-Банк

  klug написав:Чи буває у панства така проблема, що не пускаю до веб-версі А24, обґрунтовуючи тим, що обліковий запис заблоковано

дуже рідко але трапляється
як правило розсмокчується само по собі через певний час!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:57

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:СЕП з СоСо норм заходить чи П2П з Ахметбая.

І коко і ПУМБ заходять без комісу.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:00

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:СЕП з СоСо норм заходить чи П2П з Ахметбая.

І коко і ПУМБ заходять без комісу.

На КДВ з комісом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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