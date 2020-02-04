хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42
шо таке жирний ?
А банк 70 мб
Альфа 105 мб
моно 107 мб
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до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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