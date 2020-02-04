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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04

хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7465
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42

  greenozon написав:хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!

шо таке жирний ?
А банк 70 мб
Альфа 105 мб
моно 107 мб
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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