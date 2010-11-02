хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42
шо таке жирний ?
А банк 70 мб
Альфа 105 мб
моно 107 мб
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:33
mono 25
Приват24 36
ощад 17
райфазен 16
альфа 42
восток 20
пумб 37
форвард 17
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:47
він не тіки жирний, а й вонючий казел
до сих пір не повернув кешбек за перевод коштів з іншого банку для відкриття депозита
на всі скарги морозиться
минуло вже два місяца, а кешбеку нема, як і відповіді на скарги
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:54
Співчуваю, справедливу вимогу підтримую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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