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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04

хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42

  greenozon написав:хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!

шо таке жирний ?
А банк 70 мб
Альфа 105 мб
моно 107 мб
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до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:33

mono 25
Приват24 36
ощад 17
райфазен 16
альфа 42
восток 20
пумб 37
форвард 17
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 7469
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:47

  greenozon написав:хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!

він не тіки жирний, а й вонючий казел
до сих пір не повернув кешбек за перевод коштів з іншого банку для відкриття депозита
на всі скарги морозиться
минуло вже два місяца, а кешбеку нема, як і відповіді на скарги
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:54

  deneg net написав:
  greenozon написав:хтось досліджував чого АБ додаток для телефона такий ЖИРНИЙ???
в порівнянні із іншими банками він просто слоняра!!!

він не тіки жирний, а й вонючий казел
до сих пір не повернув кешбек за перевод коштів з іншого банку для відкриття депозита
на всі скарги морозиться
минуло вже два місяца, а кешбеку нема, як і відповіді на скарги

Співчуваю, справедливу вимогу підтримую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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