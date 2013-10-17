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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:15
Diego_special написав:
Всім привіт!
Можливо хтось підкаже як вивести свої з зеленої? І взагалі чи є можливість без комісій і тд?
СЕП (платіж по реквізитах) - 3 грн. Кажись...
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jay2004
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19
jay2004 СЕП з додатку можливий? чи тільки ІБ? шукав і не знайшов(
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Diego_special
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19
Diego_special
Якщо вам знайома термінологія Приватбанку - є картки двох типів
Уні (вхід 0), вихід із комісом
КДВ (вихід 0), вхід із %
Так от, раніше АБ мав картки 1 в 1 до карток ПБ, зараз Зелена - це аналог ПБ Уні.
відповідно звідси і наслідки.
Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:21
jay2004 написав:
СЕП (платіж по реквізитах) - 3 грн. Кажись...
greenozon написав:
Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)
СЭП бесплатно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:46
ingtrans
хз, може від адресата залежить? фоп-юрик-фізик-казна...
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:47
Diego_special написав:jay2004
СЕП з додатку можливий? чи тільки ІБ? шукав і не знайшов(
З ІБ.
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jay2004
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:53
с моб тоже- платежи по украине
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v57
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:32
greenozon написав:
Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)
А почему только с уни? С кдв сеп не проходит?
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arkavs
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:47
arkavs написав: greenozon написав:
Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)
А почему только с уни? С кдв сеп не проходит?
Проходит. Просто изначально был вопрос по Зелёной (Уни).
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jay2004
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