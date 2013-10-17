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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1534153515361537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:15

  Diego_special написав:Всім привіт!
Можливо хтось підкаже як вивести свої з зеленої? І взагалі чи є можливість без комісій і тд?


СЕП (платіж по реквізитах) - 3 грн. Кажись...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19

jay2004 СЕП з додатку можливий? чи тільки ІБ? шукав і не знайшов(
Diego_special
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19

Diego_special

Якщо вам знайома термінологія Приватбанку - є картки двох типів
Уні (вхід 0), вихід із комісом
КДВ (вихід 0), вхід із %

Так от, раніше АБ мав картки 1 в 1 до карток ПБ, зараз Зелена - це аналог ПБ Уні.
відповідно звідси і наслідки.

Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:21

Re: А-Банк

  jay2004 написав:СЕП (платіж по реквізитах) - 3 грн. Кажись...

  greenozon написав:Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)

СЭП бесплатно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:46

ingtrans
хз, може від адресата залежить? фоп-юрик-фізик-казна...
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:47

  Diego_special написав:jay2004 СЕП з додатку можливий? чи тільки ІБ? шукав і не знайшов(


З ІБ.
jay2004
 
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с моб тоже- платежи по украине
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:32

  greenozon написав:Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)

А почему только с уни? С кдв сеп не проходит?
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:47

  arkavs написав:
  greenozon написав:Дешево і швидко вивести з Уні (Зеленої) можна через СЕП в ІБ АБ по повних реквізитах (не 0, але фіксована сума - 3 грн)

А почему только с уни? С кдв сеп не проходит?


Проходит. Просто изначально был вопрос по Зелёной (Уни).
jay2004
 
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