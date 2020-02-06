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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:07
Пишут что за оформление депо Онлайн в приложении + 0.5%
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:18
J
перевірив в АБ24 на телефоні
рік 16%
6 міс - 15.75
3 міс - 15.5
до речі прикол! - ліміт 100 000 грн на відкриття
так пише червоний текст під полем "Сума"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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