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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1535153615371538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:07

Пишут что за оформление депо Онлайн в приложении + 0.5%
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:18

J
перевірив в АБ24 на телефоні
рік 16%
6 міс - 15.75
3 міс - 15.5

до речі прикол! - ліміт 100 000 грн на відкриття
так пише червоний текст під полем "Сума"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 7495
З нами з: 01.06.14
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