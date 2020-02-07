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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:07

Пишут что за оформление депо Онлайн в приложении + 0.5%
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:18

J
перевірив в АБ24 на телефоні
рік 16%
6 міс - 15.75
3 міс - 15.5

до речі прикол! - ліміт 100 000 грн на відкриття
так пише червоний текст під полем "Сума"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:30

Re: А-Банк

  Diego_special написав:На моно і КДВ СЕП з зеленої без комісії,

На Приват КДВ комиссия 0,5%
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:24

Re: А-Банк

Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26

Re: А-Банк

  anis написав:Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?

Да, дают.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:23

  anis написав:Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?

Поповнення карти з якої відкривати має бути безналом.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 07 лют, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:36

  anis написав:Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?

не дают и не давали
абанка - ещё тот шулер
мне с декабря не начислили никакого кешбека
стопятсот заявок по этому поводу тупо игнорят
письменная заява в отделении тоже в игноре
если вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайте
от этой говнобанки кешбека не будет
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:38

  deneg net написав:
  anis написав:Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?

не дают и не давали
абанка - ещё тот шулер
мне с декабря не начислили никакого кешбека
стопятсот заявок по этому поводу тупо игнорят
письменная заява в отделении тоже в игноре
если вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайте
от этой говнобанки кешбека не будет



як я вас розумію, колега!!!
ще ті, зелені зайці! :)

хочете дуже круту фішку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:47

значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.
demichh
 
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greenozon давайте
deneg net
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