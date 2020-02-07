|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:07
Пишут что за оформление депо Онлайн в приложении + 0.5%
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:18
J
перевірив в АБ24 на телефоні
рік 16%
6 міс - 15.75
3 міс - 15.5
до речі прикол! - ліміт 100 000 грн на відкриття
так пише червоний текст під полем "Сума"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:30
Re: А-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:24
Re: А-Банк
Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:26
Re: А-Банк
Да,
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:23
Поповнення карти з якої відкривати має бути безналом.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 07 лют, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:36
не дают и не давали
абанка - ещё тот шулер
мне с декабря не начислили никакого кешбека
стопятсот заявок по этому поводу тупо игнорят
письменная заява в отделении тоже в игноре
если вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайте
от этой говнобанки кешбека не будет
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:38
як я вас розумію, колега!!!
ще ті, зелені зайці!
хочете дуже круту фішку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:47
значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.
|