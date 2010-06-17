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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:59

  demichh написав:значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.

как бы не так
я именно и перевёл с карты на карту
итог - болт
а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл
где логика?
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:31

  deneg net написав:greenozon давайте


чат із студіком
потім скрін сюда

:)

робим ставки чи допоможе? :wink: :!: :?:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00

Re: А-Банк

  deneg net написав:жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл

транзитником попахивает...
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ukrprom2014
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