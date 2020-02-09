как бы не так
я именно и перевёл с карты на карту
итог - болт
а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл
где логика?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:59
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:31
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00
Re: А-Банк
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:58
вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.
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