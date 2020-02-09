Додано: Пон 10 лют, 2020 09:34

ol_zy написав: deneg net написав: demichh написав: значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую. значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.

как бы не так

я именно и перевёл с карты на карту

итог - болт

а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл

где логика? как бы не такя именно и перевёл с карты на картуитог - болта моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёлгде логика?

вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает. вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.

Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.Теперь всё понятно?