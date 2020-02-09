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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:59

  demichh написав:значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.

как бы не так
я именно и перевёл с карты на карту
итог - болт
а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл
где логика?
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:31

  deneg net написав:greenozon давайте


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:)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00

Re: А-Банк

  deneg net написав:жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл

транзитником попахивает...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:58

  deneg net написав:
  demichh написав:значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.

как бы не так
я именно и перевёл с карты на карту
итог - болт
а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл
где логика?

вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:40

Re: А-Банк

Через сайт EldoradoUA оплатил онлайн заказ товара с самовывозом из их магазина в моём городе. Оплата проходила через iPay.ua, в выписке отобразилась как предавторизация. Кешбек свыше 500 грн успешно зашёл.

Здесь банк отработал чётко. Доволен. :)

ps А вот обещанный кешбек к моему ДР за приглашение друзей с августа так не начислили до сих пор...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:59

  MASolomko написав:Через сайт EldoradoUA оплатил онлайн заказ товара с самовывозом из их магазина в моём городе. Оплата проходила через iPay.ua, в выписке отобразилась как предавторизация. Кешбек свыше 500 грн успешно зашёл.

Здесь банк отработал чётко. Доволен. :)

ps А вот обещанный кешбек к моему ДР за приглашение друзей с августа так не начислили до сих пор...

Треба дотискати, мені також пручалися, але виплатили врешті...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:34

  ol_zy написав:
  deneg net написав:
  demichh написав:значит сэп-пополнение в зоне риска, лучше пополнять переводом с карты на зеленую.

как бы не так
я именно и перевёл с карты на карту
итог - болт
а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл
где логика?

вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.

Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.
Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?
В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.
Теперь всё понятно?
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12

deneg net, мне понятно - что перевели на карточный счет 2620... , а не по номеру карты NNNN-NNNN-NNNN-NNNN
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