как бы не так
я именно и перевёл с карты на карту
итог - болт
а моя жена перевела сэпом с текущего скунса - кешбек пришёл
где логика?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:59
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:31
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:00
Re: А-Банк
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:58
вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:40
Re: А-Банк
Через сайт EldoradoUA оплатил онлайн заказ товара с самовывозом из их магазина в моём городе. Оплата проходила через iPay.ua, в выписке отобразилась как предавторизация. Кешбек свыше 500 грн успешно зашёл.
Здесь банк отработал чётко. Доволен.
ps А вот обещанный кешбек к моему ДР за приглашение друзей с августа так не начислили до сих пор...
Додано: Пон 10 лют, 2020 08:59
Треба дотискати, мені також пручалися, але виплатили врешті...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 09:34
Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.
Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?
В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.
Теперь всё понятно?
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12
deneg net, мне понятно - что перевели на карточный счет 2620... , а не по номеру карты NNNN-NNNN-NNNN-NNNN
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