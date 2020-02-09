написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:39
написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25
Думаю, Вам стоит выйти на выше уровень (10 минут отправка + ответ в течении 3 суток).
Будете, приятно удивлены.
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