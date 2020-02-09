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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:39
sens написав: deneg net написав:
Это нормально?
нет
квитанцию бумажную предлагали им под роспись и делали письменное требование под регистрацию или онли чатбот ?
написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
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deneg net
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25
deneg net написав: sens написав: deneg net написав:
Это нормально?
нет
квитанцию бумажную предлагали им под роспись и делали письменное требование под регистрацию или онли чатбот ?
написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
Думаю, Вам стоит выйти на выше уровень (10 минут отправка + ответ в течении 3 суток).
Будете, приятно удивлены
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:58
а в чем радость сюда писать, если где-то там не отвечают
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v57
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:18
v57 написав:
а в чем радость сюда писать, если где-то там не отвечают
Лучше тихо "молчать, в тряпочку"?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:23
ну можна собачке пожаловаться- все нажитое непосильным трудом
кто постарше помнит
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:27
v57
У меня также была проблема
. Я бил во все колокола - здесь, на Минфине, гарячки обеих банков, онлайн-чаты, заявление в отделениях... Пока форумчанин tarasum (огромное спасибо) не посоветовал ускорителя!
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:51
ну значит я не прав
писанина на форуме как то помогает
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