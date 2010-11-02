написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:39
написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25
Думаю, Вам стоит выйти на выше уровень (10 минут отправка + ответ в течении 3 суток).
Будете, приятно удивлены.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:18
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:23
ну можна собачке пожаловаться- все нажитое непосильным трудом
кто постарше помнит
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:27
v57
У меня также была проблема. Я бил во все колокола - здесь, на Минфине, гарячки обеих банков, онлайн-чаты, заявление в отделениях... Пока форумчанин tarasum (огромное спасибо) не посоветовал ускорителя!
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:10
Обещают + 0,5% к процентной ставке за открытие депо через приложение, а по факту ничего не добавилось
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:33
J, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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