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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1537153815391540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:39

  sens написав:
  deneg net написав:Это нормально?

нет
квитанцию бумажную предлагали им под роспись и делали письменное требование под регистрацию или онли чатбот ?

написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25

  deneg net написав:
  sens написав:
  deneg net написав:Это нормально?

нет
квитанцию бумажную предлагали им под роспись и делали письменное требование под регистрацию или онли чатбот ?

написал письменную заяву в отд.
прошёл месяц
ответа ноль
это кроме кучи заявок на сайте и на горячке
все мои обращения горячка видит, а ответа от банка нет, поэтому только извиняются


Думаю, Вам стоит выйти на выше уровень (10 минут отправка + ответ в течении 3 суток).
Будете, приятно удивлены.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:58

а в чем радость сюда писать, если где-то там не отвечают
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:18

  v57 написав:а в чем радость сюда писать, если где-то там не отвечают


Лучше тихо "молчать, в тряпочку"?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:23

ну можна собачке пожаловаться- все нажитое непосильным трудом
кто постарше помнит :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:27

v57

У меня также была проблема. Я бил во все колокола - здесь, на Минфине, гарячки обеих банков, онлайн-чаты, заявление в отделениях... Пока форумчанин tarasum (огромное спасибо) не посоветовал ускорителя!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:51

ну значит я не прав
писанина на форуме как то помогает
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:10

Зображення

Обещают + 0,5% к процентной ставке за открытие депо через приложение, а по факту ничего не добавилось
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:33

J, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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