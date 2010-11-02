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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1538153915401541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33

  Квесторе_поверніться написав:J, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?

нема +0,5 і не буде,

вони просто мають на увазі що вклад Онлайн в відділені не оформляється :roll:
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?

нема +0,5 і не буде,

вони просто мають на увазі що вклад Онлайн в відділені не оформляється :roll:

Тоді це якийсь розвід. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?


Взял зеленую. Дивочка Загладько мне рассказала.
Вы пополняйте КДВ , потом откроете Онлайн и получите кешбек на зеленую УНИ,
А если с УНИ? То он и вернется на УНИ и за получение 1%.
Це така там п1чаль?

не "за получение" а "за снятие в кассе с зеленой УНИ карты"
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:49

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?


Взял зеленую. Дивочка Загладько мне рассказала.
Вы пополняйте КДВ , потом откроете Онлайн и получите кешбек на зеленую УНИ,
А если с УНИ? То он и вернется на УНИ и за получение 1%.
Це така там п1чаль?

Ах яка хитра дівка.
Ні щоб розтлумачити алготитм як правильно кишмиш рубати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52

Re: А-Банк

  J написав:не "за получение" а "за снятие в кассе с зеленой УНИ карты"


что - то меняется?
Если подойду к самой доступной банкоматю Приват или ощАД , ведь тоже возьмет 1%.
И что даст тот кешбек , если при пополнении КДВ они возьмут 0,5 , потом вернут 0,5 - выйду в 000 и получу запись по налоговой.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:57

Goodman
это не кешбек, а трансфер-бонус
спецом так продумано, чтобы компенсировать ваши расходы, но не более того
учитывая, что этот бонус не всем платят, как мне, то можете влететь на комиссию и всё
Востаннє редагувалось deneg net в Пон 10 лют, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:57

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:, цілий тиждень +0,5% до депо чи тільки 14 лютого?


Взял зеленую. Дивочка Загладько мне рассказала.
Вы пополняйте КДВ , потом откроете Онлайн и получите кешбек на зеленую УНИ,
А если с УНИ? То он и вернется на УНИ и за получение 1%.
Це така там п1чаль?

Онлайн мона открывать с любой карты, а для возврата (пере)привязать на КдВ через ВЭБ-ИБ.
КБ начисляют на специальный КБ-счет, а возвращают от 100грн на Зелёную
При открытии с КдВ на КБ начисляют 1%(типа компенсируют комисс на КдВ), а с Уни/Зе -- 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:03

Re: А-Банк

  deneg net написав:а трансфер-бонус
спецом так продумано, чтобы компенсировать ваши расходы,


я так и понял, прочитал по ее глазам из под ачков , выражению лица и разлету бров, которые ДОЛЖНЫ подходить под все случаи жизни.
ЗЫ а еще у нее смарт не ахти и на нем битое стекло, и мой хотела - приложение установить, а я не дал - у мну кнопочная Нокиа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:11

  Goodman написав: То он и вернется на УНИ и за получение 1%.

Он - в смысле депозит? Когда закрывать депозит будете, то выберете выплату на КДВ.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
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  #<1 ... 1538153915401541
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