нема +0,5 і не буде,
вони просто мають на увазі що вклад Онлайн в відділені не оформляється
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33
нема +0,5 і не буде,
вони просто мають на увазі що вклад Онлайн в відділені не оформляється
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
Тоді це якийсь розвід.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
не "за получение" а "за снятие в кассе с зеленой УНИ карты"
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:49
Ах яка хитра дівка.
Ні щоб розтлумачити алготитм як правильно кишмиш рубати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52
Re: А-Банк
что - то меняется?
Если подойду к самой доступной банкоматю Приват или ощАД , ведь тоже возьмет 1%.
И что даст тот кешбек , если при пополнении КДВ они возьмут 0,5 , потом вернут 0,5 - выйду в 000 и получу запись по налоговой.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:57
Goodman
это не кешбек, а трансфер-бонус
спецом так продумано, чтобы компенсировать ваши расходы, но не более того
учитывая, что этот бонус не всем платят, как мне, то можете влететь на комиссию и всё
Востаннє редагувалось deneg net в Пон 10 лют, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:57
Онлайн мона открывать с любой карты, а для возврата (пере)привязать на КдВ через ВЭБ-ИБ.
КБ начисляют на специальный КБ-счет, а возвращают от 100грн на Зелёную
При открытии с КдВ на КБ начисляют 1%(типа компенсируют комисс на КдВ), а с Уни/Зе -- 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:03
Re: А-Банк
я так и понял, прочитал по ее глазам из под ачков , выражению лица и разлету бров, которые ДОЛЖНЫ подходить под все случаи жизни.
ЗЫ а еще у нее смарт не ахти и на нем битое стекло, и мой хотела - приложение установить, а я не дал - у мну кнопочная Нокиа.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:11
Он - в смысле депозит? Когда закрывать депозит будете, то выберете выплату на КДВ.
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