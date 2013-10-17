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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:33

  anikola13 написав:Завтра синхронно с моней ставки по депо снизят? Есть инсайд?

Фарс завтра знижує до максимальної 13% в гривні.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:41

  anikola13 написав:Завтра синхронно с моней ставки по депо снизят? Есть инсайд?


віжу цель - 8% не віжу преград (с) дядЯша!
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Фарс завтра знижує до максимальної 13% в гривні
Гм
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:51




надо! ННННАдо федя :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:37

  greenozon написав:
  anikola13 написав:Завтра синхронно с моней ставки по депо снизят? Есть инсайд?


віжу цель - 8% не віжу преград (с) дядЯша!
:mrgreen:
это всего лишь число,взять тот же курс,верните за год хоть курс,но цены в три раза назад уже никто не вернет. Также и банки,на мелкие ставки могут работать госбанки,все эти комерсы в случае оттока будут или брать рефф, или начнут делать акционные предложения 13% +5% за возврат 100% тела вклада
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:04

Завтра снижение ставок. Горячка подтвердила. На сколько, не говорят.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:20

Re: А-Банк

  anikola13 написав:На сколько, не говорят.

Та сами просто не в курсах.
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ukrprom2014
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