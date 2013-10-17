Фарс завтра знижує до максимальної 13% в гривні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:33
Фарс завтра знижує до максимальної 13% в гривні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:41
віжу цель - 8% не віжу преград (с) дядЯша!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50
Re: А-Банк
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:51
надо! ННННАдо федя
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:37
это всего лишь число,взять тот же курс,верните за год хоть курс,но цены в три раза назад уже никто не вернет. Также и банки,на мелкие ставки могут работать госбанки,все эти комерсы в случае оттока будут или брать рефф, или начнут делать акционные предложения 13% +5% за возврат 100% тела вклада
никому не верю
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:20
Re: А-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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