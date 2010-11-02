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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:24
тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:34
Головне, щоб це був не А-Вклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36
klug Туда тоже можно,но осторожно.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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