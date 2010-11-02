RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:24

тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 333
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:34

  lubarec написав:тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.

Головне, щоб це був не А-Вклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36

klug Туда тоже можно,но осторожно.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 333
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, extreme_lviv_ua, Hack-Stock, varlo, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3829, 3830, 3831
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38306 4672381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 18:48
Boundless
Банк Глобус 1 ... 591, 592, 593
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5924 791145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 18:47
varlo
Юнекс Банк 1 ... 184, 185, 186
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1859 16610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 18:46
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (381)
12.02.2020 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.